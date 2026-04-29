Ponte di Castellina a Soragna | apertura temporanea al traffico dalle 18 di giovedì 30

Giovedì 30 aprile alle 18, il nuovo ponte in acciaio situato a Castellina di Soragna sarà aperto temporaneamente al traffico. L’accesso sarà consentito ai veicoli con peso massimo di 44 tonnellate e resterà aperto fino alle 8 di lunedì 4 maggio. Questa apertura, prevista per favorire l’afflusso e il deflusso dei visitatori della 47ª Mostra dell’artigianato, durerà per circa quattro giorni.

Il nuovo ponte in acciaio di Castellina di Soragna sarà aperto temporaneamente, a mezzi con massa complessiva inferiore a 44 tonnellate, dalle 18 di giovedì 30042026 alle 8 di lunedì 04052026 per consentire l’afflusso ed il deflusso dei visitatori della 47ª Mostra dell’artigianato, produzione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ponte Castellina a Soragna, chiusa al traffico della strada provinciale 12 Soragna, ok al collaudo statico del ponte di CastellinaIl nuovo ponte in acciaio di Castellina di Soragna, lungo la strada provinciale 12, ha superato il collaudo statico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Soragna: superato il collaudo statico del ponte di Castellina; La Squadra di Caccia di Lucarelli pulisce un tratto di bosco fra Radda e Castellina in Chianti; Controlli ambientali della Polizia Locale della Città metropolitana. Castellina di Soragna, il nuovo ponte sarà aperto per alcuni giorni in occasione della fieraIl nuovo ponte in acciaio di Castellina di Soragna sarà aperto temporaneamente, a mezzi con massa complessiva inferiore a 44 tonnellate, dalle 18 di giovedì 30 aprile alle 8 di lunedì 4 maggio per con ... gazzettadiparma.it Superato il collaudo statico del ponte di CastellinaIl presidente della Provincia Fadda e il sindaco Taccagni: Apertura provvisoria al traffico leggero per la Fiera dell’Artigianato ... gazzettadiparma.it La Squadra di Caccia di Lucarelli pulisce un tratto di bosco fra Radda e Castellina in Chianti. Il Gruppo Trekking Esploratori del Chianti aveva individuato, sotto un antico ponte, un'area preda dei rifiuti. Dove sono intervenuti i cacciatori, guidati da Oreste - facebook.com facebook CHIANTI SENESE - La Squadra di Caccia di Lucarelli pulisce un tratto di bosco fra Radda e Castellina. Il Gruppo Trekking Esploratori del Chianti aveva individuato, sotto un antico ponte, un'area preda dei rifiuti. Dove sono intervenuti i cacciatori... x.com