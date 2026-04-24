Maxi ponte di primavera | autostrade tempi di percorrenza e cantieri tra 25 aprile e 1 maggio

Dal 25 aprile al 1 maggio si apre il periodo di massima viabilità legato alle festività di primavera. In questa settimana, molte autostrade si riempiranno di automobili e mezzi di trasporto, con conseguenti aumenti dei tempi di percorrenza. Sono previsti lavori e cantieri lungo alcune tratte principali, che potrebbero influire sugli spostamenti. Numerosi italiani, tra cui molti genovesi e turisti, si muoveranno verso le destinazioni di vacanza, attraversando le principali arterie stradali del paese.

Parte il maxi ponte di primavera, con le feste del 25 aprile e del 1 maggio, e sono tanti gli italiani che si metteranno in viaggio per trascorrere qualche giorno fuori porta: tra questi, anche molti genovesi e villeggianti che raggiungeranno la nostra regione.Anche per questo, gli occhi sono.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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