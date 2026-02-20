Salomon New Shapers Run 26 | tutte le deviazioni dei mezzi Atm

Il servizio di alcune linee di superficie a Milano subisce modifiche sabato 21 febbraio a causa dell’evento Salomon New Shapers Run 26. Le corse vengono deviate, alcune fermate vengono soppresse e il percorso cambia tra le 9.30 e le 13. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti, che si spostano in diverse zone della città. Le variazioni influenzano il traffico e gli spostamenti quotidiani dei cittadini durante le ore della mattina. Molti pendolari devono pianificare in anticipo i loro tragitti.

Sabato 21 febbraio si svolge la Milano Salomon New Shapers Run 26. In mattinata, dalle 9.30 alle 13, il servizio di alcune linee di superficie viene modificato con deviazioni, limitazioni di percorso e fermate saltate. Il tram 1, in entrambe le direzioni, devia e non effettua le fermate tra piazza Firenze e Repubblica. Instradato lungo via Cenisio, piazza Coriolano, via Nono, Monumentale, Garibaldi, via Monte Grappa e viale Monte Santo, non transita in corso Sempione e nelle aree di Arco della Pace, largo Quinto Alpini, piazza Virgilio, Cadorna, Cairoli, Cordusio, Montenapoleone e Turati. Il tram 2 mantiene il servizio nelle tratte Negrelli–Cairoli e Bausan–Monumentale; da Monumentale prosegue fino a Roserio seguendo lo stesso percorso del tram 12.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: “Salomon New Shapers Run”: il 21 febbraio corsa di 10 km a Milano

Leggi anche: Corteo pro Palestina e presidio davanti al consolato iraniano: tutte le deviazioni dei mezzi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.