Coldiretti manifesta contro la guerra | Agricoltura sotto pressione e costi alle stelle

Un gruppo di agricoltori ha organizzato una manifestazione per esprimere il proprio disappunto sulla situazione attuale, evidenziando come la guerra abbia causato un aumento dei costi e una pressione crescente sul settore agricolo. Durante l'evento, è stato sottolineato che i danni ricadono sui contadini e sui consumatori, con richiami alla necessità di pace. La protesta ha coinvolto diverse persone che portavano cartelli e slogan contro le conseguenze del conflitto.

“Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori”. È questo il messaggio dei soci di Coldiretti che oggi, 27 aprile, tornano al Brennero per manifestare assieme ad altri diecimila soci provenienti da tutta Italia, in.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Cia Puglia: "Costi di produzione alle stelle per la guerra, agricoltura in crisi"Prezzo dei concimi in crescita del 30 per cento, gasolio da 90 centesimi a 1,20 euro al litro, è già emergenza. Agricoltura sotto pressione, Coldiretti lancia l’allarme rincari e crisi filierePescara - A Montesilvano migliaia in piazza contro l’impennata dei costi agricoli mentre cresce il timore per la tenuta delle produzioni locali e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coldiretti al Brennero con 10mila agricoltori per denunciare i rischi della guerra; Coldiretti, lunedì maxi-manifestazione contro i rincari al Brennero; Coldiretti Pordenone: lunedì 27 aprile al Brennero per unirsi alla manifestazione nazionale per la pace; Coldiretti manifesta contro la guerra: Agricoltura sotto pressione e costi alle stelle. Basso Molise, Coldiretti annuncia un presidio contro il mega impianto fotovoltaico: agricoltori in piazza il 29 aprileCAMPOMARINO – Coldiretti Molise scende in campo contro la realizzazione di un mega impianto fotovoltaico previsto tra Campomarino ... molisenetwork.net Coldiretti torna al Brennero, mobilitazione a difesa di agricoltori e consumatoriSi manifesta per la pace, la trasparenza e la difesa del cibo italiano, per la modifica del codice doganale e contro i rincari ... rainews.it PROTESTE Anche Coldiretti Abruzzo al Brennero per la manifestazione nazionale a difesa del comparto agricolo Le ragioni della mobilitazione nazionale - facebook.com facebook La Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 9, per una manifestazione nazionale con migliaia di agricoltori da tutta Italia. Una protesta contro la nuova impennata dei costi x.com