Cia Puglia | Costi di produzione alle stelle per la guerra agricoltura in crisi

La guerra contro l’Iran sta provocando un forte aumento dei costi di produzione per l’agricoltura pugliese, che si trova in difficoltà a causa di questa situazione. La situazione è stata segnalata dalla Cia Puglia, che ha evidenziato come le spese siano diventate insostenibili per molti agricoltori. La crisi colpisce direttamente le aziende agricole della regione, mettendo a rischio la loro attività.

Prezzo dei concimi in crescita del 30 per cento, gasolio da 90 centesimi a 1,20 euro al litro, è già emergenza. Ripercussioni immediate nei campi per l'aumento dei costi delle lavorazioni, anche quelle anti-Xylella BRNDISI - La guerra contro l’Iran sta già causando danni economici serissimi all'agricoltura pugliese. Dall’inizio dei bombardamenti, le imprese agricole pugliesi stanno già rilevando un aumento del 30 per cento sul prezzo dei concimi e una crescita ugualmente rilevante del gasolio che, nel giro di cinque giorni, è passato da 0,90 centesimi a un euro e 20 centesimi al litro. A segnalarlo è Cia Agricoltori italiani di... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

CIA Puglia: Agricoltura in crisi, costi di produzione alle stelle per la guerraPUGLIA - La guerra contro l'Iran sta già causando danni economici serissimi alla nostra agricoltura. Dall'inizio dei bombardamenti, le imprese agricole ... corrieresalentino.it

AGRICOLTURA PUGLIESE Agricoltura pugliese in crisi. Sicolo (CIA): Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando le difficoltàI prezzi dei concimi sono aumentati del 30%, mentre il gasolio è passato da 0,90 centesimi a 1,20 euro al litro in soli cinque giorni ... statoquotidiano.it

