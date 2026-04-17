Caltagirone e altri quattro Comuni uniti per la candidatura a Capitale italiana del Libro 2027

Cinque Comuni si sono riuniti in una sala del municipio di Caltagirone per firmare un accordo di collaborazione. Il patto coinvolge anche altri quattro enti locali, con l’obiettivo di partecipare al bando del Ministero della Cultura. La candidatura è rivolta al titolo di

Sottoscritto, nella sala “Giorgio Arcoleo” del municipio di Caltagirone, un patto di collaborazione fra cinque Comuni - con Caltagirone, centro capofila, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini e Niscemi - per la partecipazione al bando del Ministero della Cultura finalizzato al conferimento, per il 2027.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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