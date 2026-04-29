‘Polvere bianca’ e 14 chili di hashish cinque anni al reo confesso

A Tuglie, all’interno di un appartamento, sono stati ritrovati oltre 14 chili di hashish e 230 grammi di cocaina nascosti in vari punti come il sottoscala, sotto il materasso, nel frigorifero e in un mobile del soggiorno. Un uomo ha confessato di essere coinvolto nella detenzione e distribuzione della sostanza stupefacente, ricevendo una condanna di cinque anni di reclusione.

TUGLIE - Nascose oltre 14 chili di hashish e 230 grammi di cocaina in ogni angolo di un appartamento a Tuglie, nel sottoscala, sotto il materasso, nel frigorifero, in un mobile del soggiorno. E quando la polizia bussò alla porta, non esitò: si prese tutta la responsabilità. Ora, per Mauro Ungaro.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Ventenne ucciso nel Casertano, reo-confesso al Gip: “Chiedo scusa e mi pento”Tempo di lettura: 2 minutiHa risposto al gip per ribadire la versione dei fatti già resa a pm e carabinieri, il 19enne Victo Uratoriu, reo confesso... Leggi anche: Ylenia Musella uccisa a Napoli, al fratello reo confesso scriveva: "Sei il mio posto nel mondo" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Knauf presenta Fill & Finish Dry, lo stucco in polvere per il cantiere; Crack al bancone e orari fissi: dentro l'appartamento che funzionava come un Coffee shop; Oltre 180 chili di coca sequestrati: lo spaccio nel park dal Ca' Foncello e il nascondiglio tra i binari; Carabinieri arrestano 66enne a Catania: 31,5 grammi di cocaina e bilancino trovati in casa. ‘Polvere bianca’ e 14 chili di hashish, cinque anni al reo confessoPatteggia il 43enne di Parabita che, dopo l’arresto nel dicembre 2025, si assunse fin dall’inizio la responsabilità di tutto lo stupefacente sequestrato, scagionando i coindagati. Questa mattina la di ... lecceprima.it Trovano ‘polvere bianca’ nel suo bagaglio e la fermano in aeroporto: Poi il mio ragazzo ha mostrato loro come si usa e hanno capito cos’eraSi trovava all’aeroporto di Città del Messico quando è stata fermata al controllo bagagli e interrogata per via di una ‘polvere bianca’ giudicata, inizialmente, illegale. Lana Madison, 29enne di New ... ilfattoquotidiano.it La sentenza: per gli 8 imputati, ottanta anni complessivi di carcere. Documentati traffici per quasi un quintale di polvere bianca - facebook.com facebook