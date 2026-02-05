Napoli piange la giovane Ylenia Musella, trovata morta nella sua abitazione. Il fratello, che ha confessato il delitto, aveva scritto poche ore prima:

"Sei il mio posto nel mondo". Così scriveva Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena martedì nel quartiere Ponticelli di Napoli, al fratello Giuseppe, il 28enne reo confesso dell'omicidio, in un post su Facebook nell'agosto del 2017. Il messaggio è corredato da una foto dei due., Il post era stato pubblicato da Ylenia in occasione del 17esimo compleanno del fratello. "Oggi è un giorno molto importante per te, è il tuo compleanno. Spero che lo passi nei migliori dei modi perché, nonostante la tua giovane età, sei già uomo e hai saputo farmi da madre e da padre. Mi hai insegnato tutto quello che c'è da sapere, hai sempre saputo mettere un sorriso sul mio viso e io sono orgogliosa di te - scriveva Ylenia -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ylenia Musella uccisa a Napoli, al fratello reo confesso scriveva: "Sei il mio posto nel mondo"

Jlenia Musella aveva scritto sui social messaggi d’amore al fratello, prima di essere uccisa a Ponticelli, Napoli.

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni.

