Rubano FI | Nuove assunzioni Polizia Penitenziaria sono segnale concreto per migliaia di giovani
A Firenze, un nuovo concorso per 3.350 posti di allievi agenti della Polizia Penitenziaria dimostra che il Governo investe nel settore. Questa iniziativa offre a molti giovani l’opportunità di entrare nel mondo della sicurezza e di trovare un impiego stabile. La scelta di aprire queste assunzioni nasce dalla necessità di rafforzare la presenza nelle carceri e migliorare i servizi. Il bando, pubblicato di recente, prevede un percorso di selezione che coinvolge numerosi candidati in tutta la regione.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il nuovo concorso per 3.350 allievi agenti della Polizia Penitenziaria rappresenta un’opportunità concreta per migliaia di giovani e un segnale chiaro dell’attenzione del Governo verso lavoro, sicurezza e futuro”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie, commentando la pubblicazione del bando del Ministero della Giustizia che prevede l’assunzione di 3.048 uomini e 302 donne. “Parliamo di un intervento importante – prosegue – che rafforza un comparto fondamentale dello Stato e, allo stesso tempo, offre a tanti giovani la possibilità di un’occupazione stabile, qualificata e al servizio della collettività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
FI, Rubano: “Nuove nomine nella segreteria provinciale di Forza Italia Benevento”
Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano, comunica le recenti nomine all’interno della segreteria provinciale.
Electrolux, la Fiom commenta le nuove assunzioni: "Segnale incoraggiante, ma mercato bulimico"
La recente notizia delle nuove assunzioni da Electrolux ha suscitato reazioni contrastanti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2026: 3350 posti aperti anche ai civili diplomati - facebook.com facebook
Concorso per 3350 Allievi agenti della Polizia Penitenziaria: Bando 2026 Info e requisiti nel primo commento x.com