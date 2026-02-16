Rubano FI | Nuove assunzioni Polizia Penitenziaria sono segnale concreto per migliaia di giovani

A Firenze, un nuovo concorso per 3.350 posti di allievi agenti della Polizia Penitenziaria dimostra che il Governo investe nel settore. Questa iniziativa offre a molti giovani l’opportunità di entrare nel mondo della sicurezza e di trovare un impiego stabile. La scelta di aprire queste assunzioni nasce dalla necessità di rafforzare la presenza nelle carceri e migliorare i servizi. Il bando, pubblicato di recente, prevede un percorso di selezione che coinvolge numerosi candidati in tutta la regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il nuovo concorso per 3.350 allievi agenti della Polizia Penitenziaria rappresenta un’opportunità concreta per migliaia di giovani e un segnale chiaro dell’attenzione del Governo verso lavoro, sicurezza e futuro”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie, commentando la pubblicazione del bando del Ministero della Giustizia che prevede l’assunzione di 3.048 uomini e 302 donne. “Parliamo di un intervento importante – prosegue – che rafforza un comparto fondamentale dello Stato e, allo stesso tempo, offre a tanti giovani la possibilità di un’occupazione stabile, qualificata e al servizio della collettività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

