Napoli controlli della Polizia a Chiaiano | 156 persone identificate

Da puntomagazine.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chiaiano, nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo, durante il quale sono state identificate 156 persone e controllati numerosi veicoli. Sono state emesse alcune multe stradali e sono stati effettuati controlli su soggetti sottoposti a misure restrittive. L'intervento ha coinvolto vari agenti impegnati in operazioni di verifica e sicurezza lungo le strade della zona.

Servizio straordinario della Polizia di Stato a Chiaiano: controlli su persone e veicoli, multe stradali e verifiche su soggetti sottoposti a misure. Controlli straordinari della Polizia di Stato nel quartiere di Chiaiano, dove nella giornata di ieri è stato messo in campo un servizio ad alto impatto finalizzato al presidio del territorio e al contrasto delle forme di illegalità diffusa. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Chiaiano, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Identificazioni e controlli su strada. Nel corso delle attività, i poliziotti hanno identificato complessivamente 156 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, e controllato 68 veicoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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