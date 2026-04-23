Napoli controlli della Polizia a Chiaiano | 156 persone identificate

A Chiaiano, nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo, durante il quale sono state identificate 156 persone e controllati numerosi veicoli. Sono state emesse alcune multe stradali e sono stati effettuati controlli su soggetti sottoposti a misure restrittive. L'intervento ha coinvolto vari agenti impegnati in operazioni di verifica e sicurezza lungo le strade della zona.

Servizio straordinario della Polizia di Stato a Chiaiano: controlli su persone e veicoli, multe stradali e verifiche su soggetti sottoposti a misure. Controlli straordinari della Polizia di Stato nel quartiere di Chiaiano, dove nella giornata di ieri è stato messo in campo un servizio ad alto impatto finalizzato al presidio del territorio e al contrasto delle forme di illegalità diffusa. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Chiaiano, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Identificazioni e controlli su strada. Nel corso delle attività, i poliziotti hanno identificato complessivamente 156 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, e controllato 68 veicoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, controlli della Polizia a Chiaiano: 156 persone identificate Notizie correlate Napoli, controlli della Polizia nei quartieri Vomero e Arenella: identificate 31 personeComune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Sanità,... Chiaiano, controlli straordinari della Polizia a NapoliServizio ad ampio raggio nel quartiere di Napoli Chiaiano: 29 sanzioni al Codice della Strada e un veicolo sequestrato Il servizio straordinario del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.; Controlli interforze a Chiaiano: sequestro di rifiuti speciali e denuncia per gestione illecita; Napoli, Mergellina: controlli della polizia; Caivano, controlli a tappeto della polizia contro l'illegalità. Napoli Est, controlli straordinari della Polizia: 86 identificati, due sanzioni per stupefacentiServizio straordinario della Polizia a San Giovanni a Teduccio e Barra: 86 persone identificate, 53 veicoli controllati e due sanzioni per droga. lamilano.it Napoli, furto a turista alla Rotonda Diaz: arrestati 2 uomini in fugaNapoli – Pomeriggio di controlli intensi sul lungomare cittadino, dove la Polizia di Stato ha arrestato due persone con le accuse di rapina impropria, lesioni ... cronachedellacampania.it Il Coca Cola Pizza Village 2026, in programma dal 7 al 12 luglio, si trasferisce dalla Mostra d’Oltremare di Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli, nella provincia partenopea: https://fanpa.ge/kmcRo - facebook.com facebook #Napoli, in due tornano a casa: #Lucca e #Lang non conquistano l’estero x.com