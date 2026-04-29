Polizia Finanza e controllori Atm | operazione sicurezza tra stazioni e parchi

Nella giornata di ieri, a Rho e Pero, agenti di Polizia, Guardia di Finanza e controllori Atm hanno condotto controlli straordinari nelle stazioni e nei parchi, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano. L’operazione è stata coordinata dalla questura nell’ambito di un servizio disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine hanno eseguito verifiche e controlli su vari soggetti e aree pubbliche della zona.

Controlli straordinari a Rho e Pero per contrastare spaccio e degrado urbano. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha coordinato un’operazione interforze nell’ambito dei servizi disposti dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.L’attività, guidata dal commissariato di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Sicurezza a Santa Rita: operazione congiunta di polizia, carabinieri e finanzaControlli straordinari interforze nel popoloso rione dopo i recenti fatti di cronaca: provvedimenti erano stati annunciati nel corso del comitato... Caivano, operazione “Alto Impatto” di Polizia, Carabinieri e Finanza: sequestri e sanzioniOperazione ad “alto impatto” a Caivano, con la massiccia presenza di carabinieri Polizia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pordenone – Controllo straordinario del territorio contro il degrado urbano coordinato dalla Polizia di Stato - Polizia di Stato; Sicurezza a Nogara: maxi-controlli della Polizia in centro e nei parchi; Controlli a Massa Carrara, in campo le unità speciali; Maxi controlli di sabato sera nei vicoli di Genova: rissa in via della Maddalena, un ferito. Terni, movida sotto controllo: identificati 76 giovani e verifiche nei localiPolizia di Stato: movida sotto controllo a TerniNella serata tra sabato 25 e domenica 26 aprile, la Polizia di Stato, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, ... newtuscia.it Oltre 160 kg di cibo sequestrato da Polizia, Finanza e Guardia CostieraUna cabina di regia interforze, coordinata dalla Questura di Roma, è scesa in campo nell’area della stazione Termini con un dispositivo composito che ha visto impegnati agenti della Polizia di Stato, ... terzobinario.it Ferito anche un agente della polizia locale, scippata un'anziana Attenzione, immagini forti - facebook.com facebook Maxi blitz della Polizia di Stato nelle piazze di spaccio del Quarticciolo, nella periferia est della Capitale: guidati dal fiuto delle unità cinofile e con il supporto della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, gli agenti hanno setacciato muretti perimetrali, aree ve x.com