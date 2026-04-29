Polizia Finanza e controllori Atm | operazione sicurezza tra stazioni e parchi

Da milanotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, a Rho e Pero, agenti di Polizia, Guardia di Finanza e controllori Atm hanno condotto controlli straordinari nelle stazioni e nei parchi, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano. L’operazione è stata coordinata dalla questura nell’ambito di un servizio disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine hanno eseguito verifiche e controlli su vari soggetti e aree pubbliche della zona.

Controlli straordinari a Rho e Pero per contrastare spaccio e degrado urbano. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha coordinato un’operazione interforze nell’ambito dei servizi disposti dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.L’attività, guidata dal commissariato di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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