Sicurezza a Santa Rita | operazione congiunta di polizia carabinieri e finanza

Nella tarda mattinata di oggi, 19 febbraio, polizia, carabinieri e finanza hanno avviato un'operazione congiunta a Santa Rita, a Lanciano. La causa sono stati diversi episodi di cronaca violenta che si sono verificati nel quartiere nelle ultime settimane. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno perlustrato strade e locali, identificando numerosi cittadini e sequestrando sostanze illegali. L’intervento mira a ripristinare la calma e rafforzare la sicurezza nella zona, dove i residenti chiedono interventi concreti.

Controlli straordinari interforze nel popoloso rione dopo i recenti fatti di cronaca: provvedimenti erano stati annunciati nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto D'Agostino Dalle prime ore del pomeriggio circa quindici pattuglie di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza hanno presidiato ogni angolo del quartiere, con posti di blocco e servizi di controllo. Presente anche personale in borghese e rinforzi arrivati dal Reparto prevenzione crimine di Pescara e dalla Squadra mobile di Chieti per quanto riguarda la polizia. Carabinieri e fiamme gialle hanno impiegato diverse pattuglie del territorio di competenza, tra cui anche un'unità cinofila proveniente da Pescara.

