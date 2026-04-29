Il mondo della medicina e della politica piange la scomparsa di Ernesto Mola, medico e ex consigliere comunale a Lecce. La sua morte ha suscitato reazioni tra colleghi e amministratori locali, che ricordano il suo impegno professionale e pubblico. Mola aveva ricoperto incarichi nel settore sanitario e aveva partecipato alle attività amministrative del Comune. La notizia ha fatto il giro delle comunità interessate, lasciando un vuoto tra chi lo ha conosciuto e stimato.

Il mondo della medicina e della politica in lutto: morto Ernesto Mola, medico e già consigliere comunale a Lecce. Mola, da poco in pensione, è morto a 71 anni a causa di un terribile male che non gli ha dato scampo. Chi era Noto non solo per la sua dedizione professionale, ma anche per il suo impegno civile e la passione politica che lo ha visto protagonista di numerose battaglie per il territorio, Ernesto Mola era un volto familiare e rispettato, capace di unire competenza medica e sensibilità sociale. Consigliere comunale durante il governo di Carlo Salvemini Mola fu eletto con Civica di cui poi capogruppo in Consiglio. Presidente della commissione Traffico, trasporti, mobilità, viabilità, parcheggi, polizia municipale, protezione civile.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Politica e medicina in lutto: è morto Ernesto Mola

Notizie correlate

La comunità progressista piange la perdita di Ernesto Mola, medico e attivistaLECCE – All’età di 73 anni, per le conseguenze di un tumore, è morto Ernesto Mola.

Politica in lutto: è morto l’ex premierLa Francia piange Lionel Jospin: l’ex primo ministro e storico esponente del Partito socialista è morto a 88 anni.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Assalto al bancomat della Unicredit: esplosione e boato nella notte; Salento, rincari in vista per la Tari: la mappa dei comuni tra sconti e ipotesi stangata; Lecce, postino travolto sul marciapiede da un'auto: è in Rianimazione.

Politica e medicina in lutto: è morto Ernesto MolaIl mondo della medicina e della politica in lutto: morto Ernesto Mola, medico e già consigliere comunale a Lecce. Mola, da poco in pensione, ... msn.com

La comunità progressista piange la perdita di Ernesto Mola, medico e attivistaConsigliere comunale dal 2017 al 2019, presidente della commissione Mobilità, instancabile promotore del Comitato per lo sviluppo di Frigole e del litorale leccese. Aveva 73 anni ed era stato colpito ... lecceprima.it

Eccellenza, Virtus Mola-Brindisi 0-6: gli highlights - facebook.com facebook