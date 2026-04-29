La comunità progressista piange la perdita di Ernesto Mola medico e attivista

La comunità progressista di Lecce si trova a ricordare Ernesto Mola, scomparso all’età di 73 anni a causa di un tumore. Medico di base fino a qualche tempo fa, è stato anche consigliere comunale dal 2017 al 2024. La sua morte rappresenta una perdita per chi lo ha conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.

LECCE – All’età di 73 anni, per le conseguenze di un tumore, è morto Ernesto Mola. Fino a pochi anni addietro medico di base, è stato consigliere comunale dal 2017 al 2024. Eletto nella lista “Idea per Lecce” e nel 2019 con “Civica.”, nel 2024 si era ricandidato, per spirito di servizio, con.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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