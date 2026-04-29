Politica divisa tra economia lavoro e caso Minetti

A Roma, il dibattito politico si concentra sulle questioni economiche e sul caso Minetti. Le discussioni riguardano le conseguenze delle recenti tensioni nel settore economico e le implicazioni giudiziarie legate alla vicenda. La politica si divide tra le diverse posizioni su questi temi, che continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica e delle cronache di giornata.