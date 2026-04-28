Caso Minetti Nordio a Chigi Via libera al decreto lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul lavoro, mentre l’Interpol sta conducendo un’indagine su una figura politica coinvolta in un procedimento giudiziario. La decisione del governo arriva in un contesto in cui si discute di misure occupazionali, mentre le autorità internazionali proseguono le verifiche su una persona coinvolta in un procedimento penale. La situazione si sviluppa in un quadro di attenzione crescente sulla fase legale e sulle politiche occupazionali.

Politica. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sul lavoro mentre l’Interpol indaga su Minetti. Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caso Minetti, Nordio a Chigi. Via libera al decreto lavoro Caso Minetti, Nordio a Chigi. Via libera al decreto lavoro Notizie correlate Caso Minetti, Nordio a Palazzo Chigi per incontrare Mantovano – La direttaAlla ex politica, condannata per peculato e favoreggiamento della prostituzione, è stata concessa la grazia. Caso Minetti, Procura: “Accertamenti urgenti per fatti gravissimi”. Nordio a Palazzo Chigi vede Mantovano – La direttaIl ministro della Giustizia Carlo Nordio si è recato a Palazzo Chigi per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grazia a Minetti, Mattarella chiede conto a Nordio; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti, nuove verifiche. Lei: 'Notizie false su di me'; Minetti, la grazia è un caso. Mattarella scrive a Nordio: Servono verifiche urgenti. Caso Minetti, il governo chiama in causa la procura e blinda Nordio. Meloni: Escludo le sue dimissioniLa vicenda della grazia a Minetti è stata ieri al centro di una telefonata tra la premier e il responsabile di via Arenula che oggi ha incontrato Mantovano a palazzo Chigi. gazzettadelsud.it Mi fido. Meloni blinda Nordio sul caso Minetti (sperando che non esca altro)La premier a sorpresa in conferenza stampa a Palazzo Chigi per difendere (per l'ennesima volta) il ministro della Giustizia: Escludo le sue ... huffingtonpost.it Il caso Minetti. Dalla Procura generale al Colle, l'iter per l'ipotesi di revoca della grazia. Ceccanti: 'Basta un atto uguale e contrario del presidente della Repubblica' #ANSA - facebook.com facebook La grazia a Nicole Minetti continua a essere un caso. La Procura Generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla Procura per l'apertura di una indagine a carico x.com