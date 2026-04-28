Caso Minetti Nordio a Chigi Via libera al decreto lavoro

Da tv2000.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul lavoro, mentre l’Interpol sta conducendo un’indagine su una figura politica coinvolta in un procedimento giudiziario. La decisione del governo arriva in un contesto in cui si discute di misure occupazionali, mentre le autorità internazionali proseguono le verifiche su una persona coinvolta in un procedimento penale. La situazione si sviluppa in un quadro di attenzione crescente sulla fase legale e sulle politiche occupazionali.

Politica. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sul lavoro mentre l’Interpol indaga su Minetti. Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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