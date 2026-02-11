Oltre 30 milioni di ricavi utile raddoppiato e riduzione delle emissioni | AnconAmbiente accelera sulla sostenibilità

Oltre 30 milioni di ricavi, utile raddoppiato e meno emissioni. AnconAmbiente chiude l’anno con numeri che dimostrano la sua crescita. L’azienda ha aumentato i ricavi e raddoppiato l’utile rispetto all’anno precedente, puntando anche sulla sostenibilità ambientale. La riduzione delle emissioni conferma l’impegno di AnconAmbiente nel migliorare il suo impatto sull’ambiente e sulla comunità.

L'azienda, leader nella gestione dei servizi di igiene ambientale nella provincia di Ancona, ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024, consolidando il proprio ruolo di riferimento nella green economy regionale ANCONA- Ricavi in crescita, utile raddoppiato, forte riduzione delle emissioni e attenzione alla responsabilità sociale: AnconAmbiente S.p.A., azienda leader nella gestione dei servizi di igiene ambientale nella provincia di Ancona, ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024, consolidando il proprio ruolo di riferimento nella green economy regionale. L’evento si è svolto oggi presso la Sala del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche e ha visto la partecipazione del Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto, di Maria Serena Chiucchi, professoressa di Economia Aziendale del Dipartimento di Management della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, e di Marco Giuliani, docente di Economia Aziendale dello stesso Dipartimento, che hanato i risultati e illustrato le strategie dell’azienda.🔗 Leggi su Anconatoday.it

