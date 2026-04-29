Polis teatro festival | sarà ’Nordic focus’

Il Polis Teatro Festival annuncia che questa edizione sarà dedicata a ’Nordic Focus’, un evento che si concentrerà sul teatro contemporaneo proveniente dai Paesi baltici e scandinavi. La programmazione includerà spettacoli e interventi provenienti da queste regioni, con l’obiettivo di mettere in luce le produzioni teatrali più recenti e significative. La rassegna si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo diversi artisti e compagnie teatrali di queste aree.

Grazie al ‘Nordic Focus’, sarà incentrata sul teatro contemporaneo dei Paesi baltici e scandinavi la nona edizione di ‘ Polis Teatro Festival ’, in programma dal 5 al 10 maggio nei principali luoghi culturali di Ravenna: teatro Rasi, Artificerie Almagià, MAR, Via Zirardini Open-Air Gallery, oltre che al teatro Socjale di Piangipane. Più di 30 tra spettacoli ed eventi con i nomi più significativi della scena teatrale del Nord Europa, tra cui sei prime nazionali e un’anteprima, momento di confronto, tavole rotonde tra artisti, studiosi e operatori internazionali. "Tra i temi centrali di quest’anno – spiegano i direttori artistici Davide Sacco e Agata Tomsic di ErosAntEros –, vi sono quelli relativi a identità, censura, piacere femminile e politicità dei corpi, solitudine, nostalgia e comunità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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