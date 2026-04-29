Policoro | tasse agevolate e nuove regole urbanistiche in aula

Il Consiglio Comunale di Policoro si riunisce mercoledì 29 aprile per discutere nuove norme tributarie e agevolazioni fiscali. Durante la seduta, verranno approvate modifiche alle regole urbanistiche e alle tasse locali. La riunione si svolgerà in un clima formale, con la presenza di tutti i consiglieri e la discussione di diversi punti all’ordine del giorno. La decisione riguarda principalmente incentivi fiscali e aggiornamenti delle normative edilizie.

? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Policoro si riunisce mercoledì 29 aprile per nuove norme tributarie.. Le decisioni su tasse e urbanistica impattano le attività commerciali e il territorio locale.. Il Consiglio Comunale di Policoro si riunirà mercoledì 29 aprile alle ore 18 nella sala consiliare per discutere due punti cruciali che toccano il tessuto economico e la gestione del territorio cittadino. L’appuntamento istituzionale, previsto per le ore 18 di questo mercoledì, vedrà i consiglieri confrontarsi su temi che spaziano dalla regolarizzazione delle entrate tributarie alla gestione di aree pubbliche. Qualora la seduta non raggiungesse il quorum necessario, una seconda convocazione è già stata fissata per lunedì 4 maggio, sempre alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Policoro: tasse agevolate e nuove regole urbanistiche in aula Notizie correlate **Parlamento: fiducia sul Dl milleproroghe e nuove regole anti cambi di casacca in aula**Roma, 13 feb (Adnkronos) - Il decreto 'milleproroghe' e le nuove regole anti 'cambio di casacca' dei deputati sono tra i temi che affronta il... L’Autodromo del futuro. Tre varianti urbanistiche da approvare in aula. I primi lavori per l’estateL’Autodromo arriva in Consiglio comunale, all’ultimo pit-stop prima dei progetti esecutivi e dell’avvio dei lavori che completeranno la sua...