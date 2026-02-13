Il Parlamento si prepara ad approvare il decreto milleproroghe e a discutere le nuove regole contro i cambi di casacca, dopo che diverse forze politiche hanno chiesto garanzie per evitare fughe di parlamentari. Nelle prossime sedute, i deputati si concentreranno anche sulla fiducia al provvedimento, che potrebbe determinare cambiamenti significativi nel panorama politico italiano. Un aspetto che ha alimentato tensioni tra i gruppi, visto il timore di manovre strategiche durante la discussione.

Roma, 13 feb (Adnkronos) - Il decreto 'milleproroghe' e le nuove regole anti 'cambio di casacca' dei deputati sono tra i temi che affronta il Parlamento nei lavori della prossima settimana. Alla Camera si riprende lunedì 16 febbraio alle 14 con la discussione generale sui provvedimenti al voto da martedì, a partire dalle modifiche al regolamento di Montecitorio. Tra queste, l'abolizione del termine delle 24 ore per il voto in caso di apposizione della fiducia, il rafforzamento dello statuto delle opposizioni e la revisione della disciplina dei Gruppi parlamentari. Martedì alle 14 è in calendario la commemorazione in occasione del centenario della morte di Piero Gobetti, poi la deliberazione sulla costituzione in giudizio della Camera in relazione a due conflitti di attribuzione risalenti al 2025 dell'allora senatore Saverio De Bonis e dell'allora deputato Vittorio Sgarbi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Parlamento: fiducia sul Dl milleproroghe e nuove regole anti cambi di casacca in aula**

La riforma del regolamento interno della Camera dei deputati è arrivata al voto in aula.

Questa mattina alla Camera sono stati discussi alcuni cambiamenti importanti.

