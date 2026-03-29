L’Autodromo del futuro Tre varianti urbanistiche da approvare in aula I primi lavori per l’estate

L'autodromo è pronto per essere approvato in Consiglio comunale, dove si discuteranno tre diverse proposte di pianificazione urbanistica. Questi progetti sono in fase finale e devono ancora essere approvati prima di procedere con i lavori di rinnovamento e modernizzazione. I primi interventi sono previsti per l’estate e rappresentano l’ultima tappa prima dell’avvio ufficiale delle opere.

L’ Autodromo arriva in Consiglio comunale, all’ultimo pit-stop prima dei progetti esecutivi e dell’avvio dei lavori che completeranno la sua modernizzazione. Giovedì sera sono stati portati all’attenzione dell’aula consiliare monzese tre dei cinque progetti previsti in questo secondo lotto di lavori da 40 milioni di euro, che ultimeranno il restyling promesso alla Formula 1 (gestita dagli americani di Liberty Media) in cambio del rinnovo di contratto dal 2026 al 2031. Si tratta del nuovo piano sulla palazzina box che amplierà il Paddock club (con nuove aree hospitality), della costruzione di una nuova palazzina di direzione gara e di una nuova sala stampa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Autodromo del futuro. Tre varianti urbanistiche da approvare in aula. I primi lavori per l’estate Articoli correlati Consiglio comunale, Anastasi: "Stop alle varianti urbanistiche: bisogna puntare sul nuovo Pug"Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, scrive al Sindaco e alla Giunta: "Non è coerente procedere con scelte frammentarie a pochi... Aggiornamenti e notizie su L'Autodromo del futuro Tre varianti... Temi più discussi: L’Autodromo del futuro. Tre varianti urbanistiche da approvare in aula. I primi lavori per l’estate; Autodromo del Mugello: 18 caprioli catturati e liberati nelle aree appenniniche; Monza, il consiglio comunale discute i nuovi lavori in autodromo: dibattito su tre progetti; Ecco come sarà il nuovo Autodromo di Monza. Autodromo Monza, oggi il giorno del restyling: il progetto arriva in ConsiglioSi discute oggi in aula il futuro dell’Autodromo di Monza: interventi previsti, impatto ambientale e scenari per la Formula 1 ... monza-news.it Ecco come sarà il nuovo Autodromo di MonzaPresentati i render dei nuovi edifici per hospitality, sala stampa e direzione gara. Si attende ora l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, prevista nella seduta del 9 aprile. mbnews.it , ’ Si è conclusa con successo la cattura di diciotto caprioli all’interno dell’area che ospita la pista dell’autodromo del Mugello, nel comune di Sca - facebook.com facebook Autodromo del Mugello: 18 caprioli catturati e liberati nelle aree appenniniche. L’operazione di prevenzione è stata necessaria per evitare rischi sia per gli animali che per gli spettatori e i piloti bit.ly/capriolimugell… x.com