Bagnacavallo a Masiera torna Parco in Festa tra memoria musica e solidarietà

A Masiera di Bagnacavallo, dal 24 aprile al 3 maggio si terrà la nuova edizione di “Parco in Festa”. La manifestazione prevede momenti dedicati a musica, memoria e solidarietà, coinvolgendo la comunità locale in diverse attività e iniziative. La rassegna si svolge nel parco della zona e rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge residenti e visitatori.

Partirà il 24 aprile e si allungherà fino al 3 maggio la nuova edizione di “Parco in Festa” a Masiera di Bagnacavallo. L'evento a base di convivialità, cultura e musica dal vivo è organizzato presso il Parco del Senio da Anpi Bagnacavallo e Associazione L'Olmo di Masiera con il patrocinio del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Bagnacavallo, torna la "Festa d’sa Jusef" a Villa PratiScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Torna a Villa Prati... Taranto, torna l’Hangar Swing Night tra musica e solidarietàTarantini Time QuotidianoIl fascino intramontabile dello swing e il valore della solidarietà si incontrano nella seconda edizione dell’evento “Hangar... Una raccolta di contenuti Si parla di: Le iniziative per il 25 aprile a Bagnacavallo e nelle frazioni. Dal 24 aprile al 3 maggio a Masiera Parco in Festa: concerti, incontri e iniziativeTorna da domani, venerdì 24 aprile, al Parco del Senio di Masiera Parco in Festa, la manifestazione organizzata da Anpi Bagnacavallo e dall’associazione ... ravennanotizie.it A Masiera torna da domani Parco in Festa tra memoria, musica e solidarietàL'evento a base di convivialità, cultura e musica dal vivo è organizzato presso il Parco del Senio da Anpi Bagnacavallo e Associazione L'Olmo di Masiera con il patrocinio del Comune. Questa manifestaz ... ravennawebtv.it