La gara podistica del primo maggio tutto pronto a San Mauro Pascoli per il Giro della Torre
A San Mauro Pascoli il primo maggio si svolgerà la tradizionale gara podistica denominata Giro della Torre. Si tratta di una corsa di 10 chilometri che si tiene ogni anno in occasione della Festa del Lavoro. Le strade del centro sono pronte ad accogliere i partecipanti, con l’organizzazione che ha confermato la piena preparazione dell’evento. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di corsa della zona.
Puntuale all’appuntamento arriva il prossimo primo maggio il Giro della Torre, la classica podistica di 10 chilometri che orni anno caratterizza la Festa del Lavoro di San Mauro Pascoli. E il disegno della locandina racconta fedelmente l’evento, con corridori impegnati nelle strade del piccolo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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