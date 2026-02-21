Pnrr | Foti ' entro fine aprile-metà maggio liquidazione nona rata'

Il ministro Foti ha annunciato che entro fine aprile o metà maggio sarà liquidata la nona rata del Pnrr, dopo averla presentata entro il 31 dicembre 2026. Ha spiegato di aver già avviato dialoghi con la task force europea e di essere fiducioso che la liquidazione avverrà a breve. La rata comprende il raggiungimento di altri 50 obiettivi tra target e riforme. La procedura resta in fase di definizione, ma le aspettative sono positive.

Saturnia, 21 feb. (Adnkronos) - “Non ho la sfera di cristallo ma avendo presentato la nona rata entro il 31 dicembre 2026 abbiamo già avuto interlocuzioni con la task force della Commissione Europea e penso che entro fine aprile-metà maggio avremo anche la liquidazione della nona rata, che significa aver raggiunto altri 50 obiettivi tra target e riforme previsti”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, a margine del Forum in Masseria a Saturnia, rispondendo a chi gli chiede se la tabella di marcia prevista dal Pnrr sarà rispettata. “Poi c'è l'ultima rata, sicuramente la più impegnativa sia per il numero di obiettivi che per l'entità economica, ma sono ottimista”, ha chiosato Foti, ricordando che il Pnrr “non è un club di amici, abbiamo oltre 600mila progetti e il monitoraggio è impegnativo per tutti: 448mila sono conclusi, 111mila in esecuzione, 20mila circa sono in conclusione.🔗 Leggi su Iltempo.it

Sprint Pnrr, l?Italia vede la nona rata. Foti: «Impegni e obiettivi tutti raggiunti»

