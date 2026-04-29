PNRR gli ospedali bolognesi fanno il pieno di tecnologia

L’Emilia-Romagna ha investito oltre 80 milioni di euro di fondi europei. Per la sanità bolognese, il traguardo della "Missione Salute" del PNRR si traduce in numeri che cambiano la vita dei pazienti: nuove apparecchiature ad alta tecnologia sono già operative tra Azienda Usl, Policlinico di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Puglia a rischio: 256 milioni PNRR in gioco per gli ospedaliLa Puglia rischia di perdere 256 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a causa dei ritardi nei cantieri degli ospedali di...

Leggi anche: Gli studenti fanno le valigie: “A New York grazie al Pnrr”. Il caro-gite dietro la lavagna

Contenuti utili per approfondire

PNRR, gli ospedali bolognesi fanno il pieno di tecnologiaCentrato l'obiettivo europeo per l'ammodernamento ospedaliero. 272 nuove macchine in regione, con il capoluogo in prima linea: Aumentiamo il numero delle prestazioni e miglioriamo diagnosi e terapie ... bolognatoday.it

Pnrr, ok Commissione europea a nona rata. Meloni: Italia consolida primato Ue(Adnkronos) - La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento della nona e penultima rata del Pnrr, pari a 12,8 ... iltempo.it