Gli studenti fanno le valigie | A New York grazie al Pnrr Il caro-gite dietro la lavagna

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Ferrara gli studenti dell’Istituto Einaudi preparano le valigie per partire. Sono già in fermento, tra voci che si alzano e zaini che vengono chiusi con decisione. La gita si svolge grazie ai fondi del Pnrr, e tutti sono felici di questa opportunità. È ancora presto, ma l’aria tra i ragazzi è carica di entusiasmo.

Sono le 7.30 del mattino a Ferrara, e già nei corridoi dell’Istituto Einaudi risuonano voci eccitate, zaini che si chiudono con un tonfo deciso, borse di tela che vengono sistemate sotto i banchi. Novecento studenti, tra quelli del triennio e della seconda classe del quadriennio, si preparano a un viaggio che per molti di loro è l’occasione della vita: partire per New York, a Dublino, a Salamanca. Non con i soldi del portafoglio, non con il risparmio di mesi, ma con un assegno che arriva dal Pnrr, con 110mila euro stanziati per finanziare interi programmi di formazione scuola-lavoro all’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

gli studenti fanno le valigie a new york grazie al pnrr il caro gite dietro la lavagna

© Ameve.eu - Gli studenti fanno le valigie: “A New York grazie al Pnrr”. Il caro-gite dietro la lavagna

Approfondimenti su Ferrara New York

Gli italiani non si fanno rubare il Natale: le gite a presepi e mercatini dominano le ricerche online

Gli italiani mostrano grande attenzione alle tradizioni natalizie, come visite a presepi e mercatini.

Liste stupri al liceo di Roma, 5 in condotta e stop alle gite scolastiche. La preside: «Si è spezzato il filo di fiducia con gli studenti»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ferrara New York

Argomenti discussi: Gli studenti fanno le valigie: A New York grazie al Pnrr. Il caro-gite dietro la lavagna; Battisti Job speed date: aziende e studenti fanno rete; Bergamo, Azione Studentesca invita gli studenti a segnalare i professori di sinistra; 9 mila euro di tasse per un corso alla Statale di Milano, gli studenti fanno ricorso al Tar: Nel bando non c'era.

gli studenti fanno leGli studenti fanno le valigie: A New York grazie al Pnrr. Il caro-gite dietro la lavagnaCon 110mila euro, finanziamento assegnato all’istituto Einaudi, 90 alunni pronti a partire . Faranno stage lavorativi nelle imprese della Grande Mela e a Dublino. La preside: Occasione. msn.com

gli studenti fanno leOrientamento, gli studenti dell’Iti Hensemberger fanno esperienza sul campo!Quasi 500 alunni delle classi terze e quarte hanno partecipato ad una settimana di attività che, in diversi luoghi della Lombardia e non solo, hanno permesso di sviluppare maggiore consapevolezza sul ... mbnews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.