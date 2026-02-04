Gli studenti fanno le valigie | A New York grazie al Pnrr Il caro-gite dietro la lavagna

Questa mattina a Ferrara gli studenti dell’Istituto Einaudi preparano le valigie per partire. Sono già in fermento, tra voci che si alzano e zaini che vengono chiusi con decisione. La gita si svolge grazie ai fondi del Pnrr, e tutti sono felici di questa opportunità. È ancora presto, ma l’aria tra i ragazzi è carica di entusiasmo.

Sono le 7.30 del mattino a Ferrara, e già nei corridoi dell’Istituto Einaudi risuonano voci eccitate, zaini che si chiudono con un tonfo deciso, borse di tela che vengono sistemate sotto i banchi. Novecento studenti, tra quelli del triennio e della seconda classe del quadriennio, si preparano a un viaggio che per molti di loro è l’occasione della vita: partire per New York, a Dublino, a Salamanca. Non con i soldi del portafoglio, non con il risparmio di mesi, ma con un assegno che arriva dal Pnrr, con 110mila euro stanziati per finanziare interi programmi di formazione scuola-lavoro all’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

