Puglia a rischio | 256 milioni PNRR in gioco per gli ospedali

La regione Puglia potrebbe perdere 256 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a causa dei ritardi nei lavori degli ospedali di comunità. I cantieri coinvolti non sono stati completati nei tempi previsti e questa situazione mette a rischio i finanziamenti destinati alla regione. La gestione dei progetti e le tempistiche sono al centro delle preoccupazioni delle autorità locali.

La Puglia rischia di perdere 256 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a causa dei ritardi nei cantieri degli ospedali di comunità. Entro il 30 giugno devono essere conclusi i collaudi, ma al 14 marzo molti lavori sono fermi o appena iniziati. Solo tre strutture su cinque mostrano un avanzamento soddisfacente, mentre siti come Maglie e Otranto sono in stallo totale. La scadenza imminente minaccia l’accesso alle cure per migliaia di cittadini che attendevano questi presidi territoriali. Il conto alla rovescia dei finanziamenti europei. Il calendario è implacabile: mancano due settimane alla consegna ufficiale delle opere sanitarie previste dal programma regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia a rischio: 256 milioni PNRR in gioco per gli ospedali Articoli correlati Puglia, a rischio 350 milioni di euro di fondi del Pnrr investiti per la sanitàDecaro reclama dai medici di base i compensi integrativi versati negli ultimi dieci anni, per circa 70. Puglia, sanità: rischio tagli per diciotto ospedali Pesante situazione debitoriaIl buco della sanità pugliese riguarderà anche il taglio o la riconversione di piccoli ospedali e reparti. Approfondimenti e contenuti su Puglia a rischio 256 milioni PNRR in... Ospedali, la Puglia butta 256 milioniCase di comunità in ritardo, pronti solo i muri: fondi Pnrr a rischio. Lecce, Tac mai attivata ... msn.com Incubo crisi aziendali: in Puglia 70 vertenze e 19mila posti a rischioSono 70 le crisi industriali in corso in Puglia per 19.504 posti di lavoro a rischio. Ma, a differenza di quanto si possa pensare, non è l'ex Ilva il malato ... quotidianodipuglia.it