Pnrr l’Ue dà il via libera alla nona rata per l’Italia

La Commissione europea ha approvato la concessione della nona tranche del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinata all’Italia, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questa decisione permette di sbloccare i fondi previsti per il paese nell’ambito del piano, che sono destinati a finanziare vari interventi e progetti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Commissione.

“Oggi la Commissione europea ha dato il via libera alla nona rata del Pnrr dell’Italia, pari a 12,8 miliardi di euro “. Lo ha annunciato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, sui social. “Le riforme e gli investimenti collegati sostengono cambiamenti importanti per cittadini e imprese: una pubblica amministrazione più efficiente, una giustizia più rapida e il rafforzamento del sistema educativo”, ha spiegato Fitto.?? Oggi la Commissione europea ha dato il via libera alla nona rata del #PNRR dell’ #Italia??, pari a 12,8 miliardi di euro.??Le riforme e gli investimenti collegati sostengono cambiamenti importanti per cittadini e imprese: una pubblica amministrazione più efficiente, una.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pnrr, l’Ue dà il via libera alla nona rata per l’Italia Notizie correlate Pnrr, ok Commissione europea a nona rata. Meloni: "Italia consolida primato Ue"(Adnkronos) - La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento della nona e penultima rata del Pnrr, pari a 12,8... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bilancio pluriennale, il Parlamento Ue conferma l’aumento da 200 miliardi, via al braccio di ferro con il Consiglio; Relazione annuale Anac 2026; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Fondi Ue, la burocrazia affonda il PNRR in Italia e 2200 esperti sono in lista d’attesa. Via libera dell’UE alla nona rata del PNRR per l’Italia. Meloni: Passati alla cultura delle riformeLa Commissione premia il lavoro svolto in materia di lavoro, giustizia e istruzione: in arrivo altri 12,8 miliardi per il PNRR ... eunews.it Pnrr, via libera della Commissione Ue alla nona rata per l’ItaliaROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha dato il via libera alla nona rata del Pnrr dell'Italia, pari a 12,8 miliardi.Lo ha reso noto sui social i ... italpress.com Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/via-libera-commissione-ue-nona-rata-pnrr-l-italia-AIXiGvlC - facebook.com facebook La vera storia dei 209 Miliardi del PNRR raccontata facile facile x.com