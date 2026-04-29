Con l’arrivo della primavera, si intensificano gli spostamenti in auto, con tragitti più lunghi e una maggiore frequenza di utilizzo. In questo periodo, molte persone si preparano al cambio di stagione dei pneumatici, ma spesso commettono errori che possono compromettere la sicurezza e le prestazioni del veicolo. Euroimport ha evidenziato cinque errori comuni da evitare durante questa operazione, sottolineando l'importanza di prestare attenzione ai dettagli per un cambio pneumatici corretto.

Con l’arrivo della primavera cambia anche il modo di usare l’auto: aumentano gli spostamenti, si affrontano più spesso tragitti medio-lunghi e si torna a guidare con maggiore continuità. È proprio in questa fase di transizione che, secondo Euroimport Pneumatici, portale specializzato nella vendita di gomme online, la scelta degli pneumatici richiede un’attenzione particolare. Dopo i mesi freddi, infatti, gomme, assetto e pressione possono risentire dell’usura accumulata tra asfalti rovinati, sbalzi termici e fondi più insidiosi. Per questo il cambio di stagione diventa anche il momento in cui evitare alcuni errori frequenti può fare la differenza in termini di sicurezza, comfort e durata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pneumatici, i 5 errori da evitare al cambio di stagione: l’allarme di Euroimport

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