Cambio di stagione uguale risvegli all'alba | perché e come evitare che accada

Con il cambio di stagione molte persone si trovano a svegliarsi all’alba, anche se la sveglia non ha ancora suonato. I risvegli precoci sono spesso causati dai cambiamenti climatici che influiscono sul ritmo sonno-veglia. Questi risvegli notturni si verificano regolarmente e rendono difficile tornare a dormire, lasciando chi ne soffre con occhi aperti molto prima dell’orario desiderato.

T i rigiri nel letto e l’orologio segna le cinque: ancora una volta hai gli occhi spalancati già alle prime luci dell’alba, quando alla sveglia mancano ancora un paio d’ore e tu avresti tutto il diritto di dormire come un ghiro. Non è solo stanchezza o nervosismo, ma un messaggio chiaro del tuo corpo al cambio stagione. Con l’allungarsi delle giornate e la luce mattutina anticipata, il ritmo circadiano si risveglia prima di te, interrompendo bruscamente il sonno profondo. È un dialogo silenzioso tra luce, ormoni e abitudini quotidiane che, se ignorato, può lasciarti affaticata, a furia di risvegli anticipata. Va detto che puoi (e devi!) riscrivere questa dinamica, senza cedere all’impulso di alzarti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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