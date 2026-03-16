Cambio di stagione uguale risvegli all'alba? Ecco come evitare che accada

Quando cambia stagione molte persone si svegliano presto, spesso alle prime luci dell’alba, anche se dovrebbero ancora dormire. Questo fenomeno si ripete regolarmente, portando a risvegli precoci e difficoltà a riaddormentarsi. La situazione si presenta con frequenza e interessa chiunque noti un pattern di risvegli anticipati durante i periodi di transizione stagionale.

T i rigiri nel letto e l’orologio segna le cinque: ancora una volta hai gli occhi spalancati già alle prime luci dell’alba, quando alla sveglia mancano ancora un paio d’ore e tu avresti tutto il diritto di dormire come un ghiro. Non è solo stanchezza o nervosismo, ma un messaggio chiaro del tuo corpo al cambio stagione. Con l’allungarsi delle giornate e la luce mattutina anticipata, il ritmo circadiano si risveglia prima di te, interrompendo bruscamente il sonno profondo. È un dialogo silenzioso tra luce, ormoni e abitudini quotidiane che, se ignorato, può lasciarti affaticata, a furia di risvegli anticipata. Va detto che puoi (e devi!) riscrivere questa dinamica, senza cedere all’impulso di alzarti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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