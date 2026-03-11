Nasce in Abruzzo l' osservatorio sui fabbisogni professionali

In Abruzzo è stato avviato il progetto “Smart Skills Abruzzo” con l'obiettivo di creare un osservatorio regionale dedicato al monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi del territorio. La Regione ha istituito questa struttura per raccogliere dati sui bisogni occupazionali e formativi, coinvolgendo le istituzioni regionali e i soggetti interessati. La presentazione ufficiale del progetto è stata fatta dall'assessore regionale.

Al via il nuovo progetto della Regione Abruzzo denominato “Smart Skills Abruzzo” che istituisce l'osservatorio regionale dedicato al monitoraggio e all'analisi dei fabbisogni professionali e formativi del territorio, come spiega l'assessore Santangelo che spiega come il nuovo modello di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Nasce “Smart Skills Abruzzo”, l’Osservatorio regionale sui fabbisogni professionaliLa Regione Abruzzo avvia “Smart Skills Abruzzo”, il nuovo progetto che istituisce un Osservatorio regionale dedicato al monitoraggio del mercato del... Disabilità e migrazione, nasce un Osservatorio contro le discriminazioni multipleMigliorare la consapevolezza dei loro diritti e sostenere le persone con disabilità di origine straniera provenienti da contesti molto diversi. Una selezione di notizie su Nasce in Abruzzo l'osservatorio sui... Temi più discussi: Nasce in Abruzzo la prima cittadella educativa delle due ruote dedicata ai bambini; Nasce 'Freedom to live', nuovo hub digitale per mettere in rete l'Abruzzo; 'SquisITA – L’Italia in un boccone' fa tappa in Abruzzo ?; Asl Teramo, nasce la Hpv Unit: centro unico in Abruzzo per prevenzione e cura. Smart Skills Abruzzo, nasce l’Osservatorio regionale per leggere il futuro del lavoroSi chiama Smart Skills Abruzzo il nuovo progetto promosso dalla Regione Abruzzo che prevede la nascita di un Osservatorio regionale ... laquilablog.it Smart Skills Abruzzo: nasce l'Osservatorio sui fabbisogni professionali e formativiPrende il nome di Smart Skills Abruzzo il nuovo progetto della Regione Abruzzo che istituisce l’Osservatorio regionale dedicato monitoraggio delle dinamiche del mercato del lavoro e all’analisi dei fa ... regione.abruzzo.it NASCE A VENEZIA IL “POLO DEL MARE”: ACCORDO TRA MARINA, UNIVERSITÀ E CNR Firmato a Venezia l’accordo tra Marina Militare, Università Ca’ Foscari, Iuav e Cnr-Ismar per creare il “Polo del Mare”. L’obiettivo è sviluppare ricerca e formazione su b - facebook.com facebook «Questa scelta nasce da un rapporto solido, costruito in cinque anni insieme, e questo credo sia tutto quello che si debba dire dal punto di vista personale. Ma è chiaro che la curiosità è politica, sia per il nostro essere entrambi sindaci, sia per il fatto di apparte x.com