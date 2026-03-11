Nasce in Abruzzo l' osservatorio sui fabbisogni professionali

In Abruzzo è stato avviato il progetto “Smart Skills Abruzzo” con l'obiettivo di creare un osservatorio regionale dedicato al monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi del territorio. La Regione ha istituito questa struttura per raccogliere dati sui bisogni occupazionali e formativi, coinvolgendo le istituzioni regionali e i soggetti interessati. La presentazione ufficiale del progetto è stata fatta dall'assessore regionale.

Al via il nuovo progetto della Regione Abruzzo denominato "Smart Skills Abruzzo" che istituisce l'osservatorio regionale dedicato al monitoraggio e all'analisi dei fabbisogni professionali e formativi del territorio, come spiega l'assessore Santangelo che spiega come il nuovo modello di.

