PMI nuova difesa finanziaria | piano per salvare il business

Anasf e Confesercenti hanno firmato un accordo con Progetica per offrire formazione finanziaria alle piccole e medie imprese. L’obiettivo è fornire strumenti e conoscenze utili per gestire meglio le risorse e affrontare le sfide finanziarie. La collaborazione mira a supportare le imprese nel migliorare la gestione del proprio patrimonio e nel pianificare strategie di sviluppo sostenibile. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle misure di tutela per il settore.

? Cosa sapere Anasf e Confesercenti firmano accordo con Progetica per la formazione finanziaria delle PMI.. Il piano mira a colmare il divario tecnico delle microimprese entro il Salone del Risparmio 2026.. Anasf e Confesercenti firmano un accordo strategico per potenziare la gestione finanziaria delle PMI italiane, con il supporto tecnico di Progetica, in vista del Salone del Risparmio 2026 a Milano. L’iniziativa nasce per colmare un vuoto critico: molte microimprese possiedono strumenti finanziari ma mancano delle competenze necessarie per impiegarli correttamente. Questo squilibrio genera una gestione inefficiente che mette a rischio non solo la crescita e la sostenibilità del business, ma anche la stabilità economica dei nuclei familiari dei titolari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PMI, nuova difesa finanziaria: piano per salvare il business How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate MrBeast nel fintech: acquisita Step, l’app per la Gen Z e l’educazione finanziaria. Un nuovo business per il creator.MrBeast, il celebre creator digitale statunitense, ha completato l'acquisizione di Step, un'app bancaria rivolta alla Generazione Z. Ecosistema tecnologico oltre il PC, Multiple Business Engines Strategy e focus su IA per le PMI(Tecnologia) - La celebrazione del cinquantesimo anniversario di Acer, svoltasi nella cornice storica del Museo della Scienza e della Tecnologia... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Somma Vesuviana, missione aerospaziale: le frontiere di Sophia. Presentato alla Camera Guerra Finanziaria, il nuovo libro di Angelo PalettaTra escalation militare e tensioni sui mercati, il saggio di Paletta accende i riflettori su una nuova frontiera del conflitto globale, quella finanziaria, e avverte: senza una strategia nazionale, ... ilgiornale.it Nuova moratoria Pmi, accolte 10mila richieste e sospesi debiti per 3,6 miliardiLa sospensione delle quote di capitale dei mutui e l’allungamento della durata dei finanziamenti ha portato nelle casse delle imprese una liquidità aggiuntiva da utilizzare nella gestione finanziaria ... 01net.it