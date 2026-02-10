MrBeast nel fintech | acquisita Step l’app per la Gen Z e l’educazione finanziaria Un nuovo business per il creator

MrBeast entra nel mondo del fintech. Ha appena acquistato Step, l’app bancaria pensata per i giovani della Gen Z. Ora il creator digitale punta a espandere il suo business nel settore dell’educazione finanziaria, cercando di attirare i ragazzi con strumenti semplici e innovativi.

MrBeast, il celebre creator digitale statunitense, ha completato l’acquisizione di Step, un’app bancaria rivolta alla Generazione Z. L’operazione, finalizzata attraverso Beast Industries, segna l’ingresso di MrBeast nel settore fintech e il lancio di una nuova divisione dedicata all’educazione finanziaria delle nuove generazioni. L’obiettivo è rendere accessibile il benessere finanziario a persone di tutte le età, sfruttando la piattaforma tecnologica di Step e la portata mediatica di MrBeast. Un terremoto nel mondo del fintech, con epicentro negli Stati Uniti, vede l’ingresso di un protagonista inatteso: Jimmy Donaldson, universalmente conosciuto come MrBeast.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su MrBeast Step

Ultime notizie su MrBeast Step

