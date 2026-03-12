Ecosistema tecnologico oltre il PC Multiple Business Engines Strategy e focus su IA per le PMI

Durante il cinquantesimo anniversario di Acer, tenutosi al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, sono stati presentati nuovi sviluppi che vanno oltre il tradizionale mercato del PC. L’azienda ha annunciato una strategia basata su più motori di business e un focus particolare sull’intelligenza artificiale dedicata alle piccole e medie imprese. La celebrazione ha evidenziato l’evoluzione dell’azienda nel settore tecnologico.

(Tecnologia) - La celebrazione del cinquantesimo anniversario di Acer, svoltasi nella cornice storica del Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, non ha rappresentato solo un traguardo temporale, ma il consolidamento di una metamorfosi strategica. Acer EMEA evolve oggi da produttore di hardware a fornitore di infrastrutture digitali integrate, adottando una "Multiple Business Engines Strategy" capace di generare valore oltre la ciclicità del mercato dei personal computer. I dati del 2025 confermano l'efficacia di questa diversificazione: i ricavi globali hanno raggiunto gli 8,50 miliardi di dollari (+4,1% rispetto al 2024), con le attività non legate a PC e display che pesano ora per il 32,2% del totale.