Mercoledì 29 aprile si svolge a Madrid una partita di tennis tra Karolina Pliskova e Anastasia Potapova, valida per le semifinali. La sfida vede coinvolta la ex numero uno del mondo, che torna in campo dopo un periodo di assenza. La giocatrice ceca affronta la giovane avversaria russa, in un match che si preannuncia interessante per gli appassionati di tennis.

? Cosa sapere Karolina Pliskova sfida Anastasia Potapova mercoledì 29 aprile a Madrid per la semifinale.. La ex numero 1 del mondo punta al riscatto dopo l'infortunio all'US Open 2024.. Karolina Pliskova sfida Anastasia Potapova per un posto in semifinale al Mutua Madrid Open mercoledì 29 aprile 2026, cercando di consolidare una rinascita che sembra sfidare il tempo e gli infortuni subiti nell’ultimo anno. La terra rossa della Caja Mágica offre oggi un palcoscenico che profuma di riscatto per la tennista di Louny. Dopo aver affrontato i momenti più bui della propria carriera, la ex numero 1 del mondo si trova a lottare per un posto tra le quattro migliori del torneo madrileno, trasformando la stagione primaverile in un percorso di riconquista della propria identità agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pliskova sfida Potapova: la rinascita della ex numero 1 a Madrid

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