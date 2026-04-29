LIVE Sinner-Jodar ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Potapova domina il primo set con Pliskova

Nel torneo ATP di Madrid 2026, si sta disputando la partita tra Sinner e Jodar, mentre nel singolare femminile Anastasia Potapova ha vinto il primo set contro Karolina Pliskova con il punteggio di 6-1. La sfida tra i due uomini e quella tra le due donne sono seguite da appassionati, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:33 Nel primo dei due quarti di finale del singolare femminile Anastasia Potapova si è imposta con un perentorio 6-1 su Karolina Pliskova. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Rafael Jodar, in tabellone con una wild card, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. Il match del terzultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro e lo spagnolo sarà il secondo in programma dalle ore 13.00 di mercoledì 29 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Potapova domina il primo set con Pliskova Notizie correlate LIVE Fonseca-Jodar 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 A zero lo spagnolo! 40-0 Lungo il dritto. LIVE Fonseca-Jodar 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Attacca il dritto e lo segue Jodar, questa volta non passa di rovescio Fonseca. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torna in campo Sinner: dove vedere la sfida contro Jodar a Madrid; Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario, canali esatti, streaming; Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: in campo dalle 16.00; Sinner-Jodar oggi a Madrid, Jannik sfida il talento spagnolo: a che ora si gioca e dove vederlo in TV e streaming. Sinner-Jodar in diretta LIVE all’ATP Madrid 2026, in campo dalle 16: Jannik sfida il talento spagnolo nei quartiJannik Sinner gioca oggi contro Rafael Jodar nei quarti di finale del torneo di Madrid a partire dalle ore 16. Il numero uno al mondo scende in campo sul Manolo Santana Stadium contro il talento spagn ... fanpage.it LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 affronta il nuovo idolo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 1 ... oasport.it Dopo aver battuto Cameron Norrie agli ottavi di finale, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Oggi sfiderà lo spagnolo Rafael Jodar. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/sinner-oggi-campo-jodar-quando-gioca-vederlo-874902.htmlutm_medium=Social&u - facebook.com facebook Rafa Jodar crede nelle sue qualità Alle 16 Jannik Sinner affronterà il giovane astro nascente del tennis spagnolo Rafa Jodar, attualmente numero 42 del mondo, il quale non ha intenzione di dare per vinto davanti al tennista italiano #Tennis #Sinner #Jo x.com