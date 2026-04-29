LIVE Sinner-Jodar ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Potapova domina il primo set con Pliskova

Da oasport.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Madrid 2026, si sta disputando la partita tra Sinner e Jodar, mentre nel singolare femminile Anastasia Potapova ha vinto il primo set contro Karolina Pliskova con il punteggio di 6-1. La sfida tra i due uomini e quella tra le due donne sono seguite da appassionati, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:33 Nel primo dei due quarti di finale del singolare femminile Anastasia Potapova si è imposta con un perentorio 6-1 su Karolina Pliskova. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Rafael Jodar, in tabellone con una wild card, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. Il match del terzultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro e lo spagnolo sarà il secondo in programma dalle ore 13.00 di mercoledì 29 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 16.🔗 Leggi su Oasport.it

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