La squadra di basket di Juvecaserta ha annunciato il lancio di miniabbonamenti per assistere ai playoff della Serie A2, che si svolgeranno al PalaPiccolo a partire dall'8 maggio. I biglietti sono disponibili per chi desidera seguire le partite dal vivo e fare il tifo per la squadra nel percorso verso la promozione in Serie A1. La vendita dei miniabbonamenti è già iniziata.

? Cosa sapere Juvecaserta lancia miniabbonamenti per i playoff Serie A2 al PalaPiccolo dall'8 maggio.. La strategia mira a garantire il supporto dei tifosi per la promozione in A1.. La Paperdi Juvecaserta 2021 ha definito le tariffe e le modalità di accesso per i playoff della Serie A2, introducendo il miniabbonamento per le fasi decisive che inizieranno con i quarti di finale tra venerdì 8 e domenica 10 maggio. Il clima si scalda nei dintorni del PalaPiccolo di viale Medaglie d’oro, dove la società bianconera sta preparando il terreno per la sfida alla promozione. Per sostenere la squadra in questo momento cruciale della stagione, la direzione ha varato una strategia che punta sulla flessibilità, permettendo ai tifosi di seguire le partite senza dover sottoscrivere un impegno stagionale completo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Juvecaserta: arriva il miniabbonamento per il sogno Serie A1

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Ultimo atto della regular season. Ultimo atto che chiude il nostro percorso prima dei Playoff. La gallery qui https://www.flickr.com/photos/juvecaserta2021/albums/72177720333327011/ #FORZAJC - facebook.com facebook