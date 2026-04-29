Mercoledì 29 aprile si disputa la partita di play-in tra Libertas Livorno e Urania Milano al Modigliani Forum. La squadra che uscirà vittoriosa avrà accesso alla semifinale contro Rimini, in programma domenica prossima. La sfida rappresenta l’ultimo step per ottenere il passaggio alla fase successiva del campionato di Serie A2. Entrambe le formazioni si preparano a una partita decisiva per il prosieguo della stagione.

? Cosa sapere Libertas Livorno e Urania Milano si sfidano mercoledì 29 aprile al Modigliani Forum.. La vincente del play-in di Serie A2 affronterà la Rimini domenica prossima.. Alle ore 20:45 di questo mercoledì 29 aprile 2026, il Modigliani Forum di Livorno si trasformerà nel palcoscenico di una sfida decisiva tra la Bi.Emme Service Libertas Livorno e l’Urania Milano per il primo turno del play-in di Serie A2. Non c’è tempo per le celebrazioni o per assaporare con calma il sollievo derivante dal recente successo ottenuto contro Pesaro, che ha permesso agli amaranto di chiudere la stagione regolare con il segno più. La realtà sportiva corre...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play-in Serie A2: Livorno e Milano si sfidano per un posto in semifinale

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