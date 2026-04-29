Pizza Village 2026 | nuova location e date ufficiali per l’attesissimo evento estivo

Sono state annunciate le date ufficiali e la nuova sede dell’edizione 2026 di Coca Cola Pizza Village. L’evento si terrà durante l’estate e si svolgerà in una località diversa rispetto agli anni precedenti. Le date sono confermate e i dettagli sulla location sono stati resi noti. L’evento, dedicato alla pizza, si svolgerà nel periodo indicato con un programma che coinvolge numerosi espositori e attività.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Cresce l’attesa per il Coca Cola Pizza Village, il festival estivo dedicato alla celebre pizza napoletana, che per l’edizione 2026 offre una straordinaria novità: la location si sposterà da Napoli a Pozzuoli. Questo evento, che ogni anno attira migliaia di visitatori appassionati del tradizionale piatto partenopeo, cambierà quindi scenario. La notizia è stata anticipata da Il Mattino, un’importante testata locale, che ha svelato i dettagli riguardo a questa edizione tanto attesa. Il Coca Cola Pizza Village lascerà le sue storiche sedi, come la Mostra d’Oltremare e il Lungomare Caracciolo, per approdare nel suggestivo contesto del lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pizza Village 2026: nuova location e date ufficiali per l’attesissimo evento estivo. Notizie correlate Pizza Village 2026: scopri la nuova location per l’evento più atteso!Pizza Village 2026: scopri la nuova location per l’evento più atteso!"> Il Pizza Village cambia location: ecco dove si svolgerà nel 2026 Il Pizza... Il Pizza Village lascia Napoli: ecco quale sarà la nuova locationCon l’arrivo dell’estate torna il Pizza Village, il brand globale dedicato al prodotto italiano più famoso al mondo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Pizza Village 2026 lascia Napoli e cambia location: si farà sul Lungomare di Pozzuoli; Il Pizza Village lascia Napoli: ecco quale sarà la nuova location; ANNUNCIATE LE DATE DI PIZZA VILLAGE 2026; Napoli, il Pizza Village cambia sede: ecco dove sarà, addio alla Mostra d'Oltremare. Pizza Village 2026: nuova location e date ufficiali per l’attesissimo evento estivo.Cresce l’attesa per il Coca Cola Pizza Village, il festival estivo dedicato alla celebre pizza napoletana, che per l’edizione 2026 offre una straordinaria novità: la location si sposterà da Napoli a P ... napolipiu.com Pizza Village 2026: scopri la nuova location per l’evento più atteso!Il Pizza Village, uno degli eventi gastronomici più attesi d’Italia, giunge anche quest’estate in Campania con una novità importante. La celebre manifestazione dedicata alla pizza napoletana non avrà ... napolipiu.com EVENTI - Pizza Village: cinque tappe tra Italia e Europa per celebrare la pizza, patrimonio Unesco e simbolo del made in Italy #horeca #foodservice #pizzavillage2026 #pizza x.com EVENTI - Pizza Village: cinque tappe tra Italia e Europa per celebrare la pizza, patrimonio Unesco e simbolo del made in Italy - facebook.com facebook