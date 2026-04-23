Il Pizza Village lascia Napoli | ecco quale sarà la nuova location

Il Pizza Village, evento dedicato alla pizza italiana, lascia Napoli con l’arrivo dell’estate. La manifestazione, che attira visitatori da diverse parti, cambierà sede e si sposterà in una nuova location. La decisione di trasferirsi è stata annunciata di recente, senza specificare quale sarà il nuovo luogo. La manifestazione continuerà a proporre le sue attività e iniziative in questa nuova sede.

Con l’arrivo dell’estate torna il Pizza Village, il brand globale dedicato al prodotto italiano più famoso al mondo. Un tour di 5 date, con l’aggiunta di Roma a Napoli e Milano che ne potenzia la presenza sulla penisola, e Berlino e Londra, che ne rafforzano la crescita internazionale. Novità.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero! Annuncio del ds Freund, ecco quale sarà il suo futuroGoretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero! Annuncio del ds Freund, ecco quale sarà il suo futuro Calciomercato Atalanta: novità importanti su... Sanremo estate: quale sarà la possibile location dell’evento estivo più atteso del 2026Arriva a gran sorpresa l’edizione estiva di Sanremo: sullo sfondo il mare e Pian di Nave, la piazza riqualificata pronta a diventare un maxi palco... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pizza Village, ecco le date - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Non solo Napoli: ecco dove mangeremo la vera pizza d'autore in Europa nel 2026; Campionato Mondiale del Pizzaiuolo: premiati due professionisti che hanno scelto Cirio Alta Cucina; Nasce il Museo della Pizza de l’Antica Pizzeria Da Michele - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni. Pizza Village, ecco le dateCon l’arrivo dell’estate torna Pizza Village, il brand globale dedicato al prodotto italiano più famoso al mondo. Un tour di 5 date, con l’aggiunta di Roma a ... napolivillage.com Milano, il Pizza Village sbanca a City Life: la Pizza lascia l’Italia e vola in EuropaSold-out nelle cinque giornate di svolgimento della manifestazione, 100% dei biglietti venduti. In primavera l’evento, organizzato dalla società Pizza & Friend in programma a Londra. Milano, 9 ... sciscianonotizie.it Il Pizza Village cambia casa: quest'anno sarà a Pozzuoli, sul lungomare Pertini. Ingresso gratis, pizza, musica e spettacoli Articolo al link nel primo commento - facebook.com facebook