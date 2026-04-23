Il Pizza Village lascia Napoli | ecco quale sarà la nuova location

Da napolitoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pizza Village, evento dedicato alla pizza italiana, lascia Napoli con l’arrivo dell’estate. La manifestazione, che attira visitatori da diverse parti, cambierà sede e si sposterà in una nuova location. La decisione di trasferirsi è stata annunciata di recente, senza specificare quale sarà il nuovo luogo. La manifestazione continuerà a proporre le sue attività e iniziative in questa nuova sede.

Con l’arrivo dell’estate torna il Pizza Village, il brand globale dedicato al prodotto italiano più famoso al mondo. Un tour di 5 date, con l’aggiunta di Roma a Napoli e Milano che ne potenzia la presenza sulla penisola, e Berlino e Londra, che ne rafforzano la crescita internazionale. Novità.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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