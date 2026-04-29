L’Unione Europea sta introducendo nuove misure per migliorare la tracciabilità degli animali domestici, con l’obiettivo di ridurre gli abusi e stabilire regole condivise tra i Paesi membri. Questa iniziativa mira a regolamentare il settore e garantire una maggiore tutela degli animali. Negli ultimi anni, il ruolo di cani e gatti è cambiato, passando da semplici animali domestici a compagni di vita presenti nelle case e nelle abitudini quotidiane.

C ’è qualcosa di profondamente cambiato nel modo in cui si guarda agli animali da compagnia. Cani e gatti, infatti, non sono più solo semplici presenze domestiche, ma sono diventati compagni di vita, figure affettive che abitano le case e le routine quotidiane. È in questo clima culturale che nasce la nuova normativa europea appena approvata: un insieme di regole che, per la prima volta, mette ordine in un universo vasto e spesso poco controllato. Basta animali nei circhi: il doc “L’ultimo spettacolo” racconta una storica, straordinaria liberazione X Cani e gatti: ol microchip come carta d’identità. Tra le novità più concrete c’è l’obbligo del microchip per tutti i cani e i gatti, il piccolo dispositivo, inserito sotto la pelle che permette di identificare l’animale e collegarlo al proprietario attraverso banche dati digitali.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più tracciabilità, meno abusi e regole condivise tra tutti i Paesi membri: così l’Ue prova a mettere ordine nel mondo degli animali domestici

Notizie correlate

Trump smantella Usaid, ma anche da Ue e Stati membri meno fondi ai Paesi in via di sviluppo. Analisti: “Povertà in secondo piano”Lo smantellamento da parte dell’amministrazione Trump del programma di aiuti Usaid ha avuto pesanti implicazioni sul terzo settore in tutto il mondo.

Nuove regole per viaggiare con gli animali domestici in Europa? In realtà non cambia nulla per i cittadini e i loro cani o gattiDal 22 aprile 2026 non cambiano le regole per viaggiare con il proprio animale domestico in Europa.