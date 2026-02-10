L’amministrazione Trump ha deciso di tagliare i fondi a Usaid, colpendo anche i Paesi in via di sviluppo. Le decisioni hanno ridotto le risorse disponibili per l’aiuto internazionale, lasciando molti progetti senza sostegno. Gli analisti sottolineano come, in questa fase, la lotta alla povertà passi in secondo piano rispetto ad altre priorità. La decisione ha suscitato reazioni in tutto il mondo, con organizzazioni e governi che si preparano a rispondere alle conseguenze di questa scelta.

Lo smantellamento da parte dell’amministrazione Trump del programma di aiuti Usaid ha avuto pesanti implicazioni sul terzo settore in tutto il mondo. Le ong, piccole e grandi, hanno visto ridursi i fondi a disposizione, con una conseguente ricalibrazione dei budget a disposizione e la soppressione di alcuni programmi di intervento a favore delle aree del mondo più svantaggiate. In questo scenario, l’Unione europea e i suoi Stati membri avrebbero potuto assumere un ruolo cardine nel sostegno dei programmi di aiuti umanitari nel mondo, rafforzando così il proprio soft power, ma così non è stato. Bruxelles e i governi nazionali stanno infatti riducendo i fondi destinati agli aiuti esteri, mentre aumenta le spese nel settore della difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump smantella Usaid, ma anche da Ue e Stati membri meno fondi ai Paesi in via di sviluppo. Analisti: “Povertà in secondo piano”

