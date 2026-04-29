Più spazi un caffè aperto fino a sera e la ' chiesa' di Tresoldi | il Museo di Santa Scolastica si espande

Nel centro di Bari Vecchia, il Museo Archeologico di Santa Scolastica sta ampliando la sua struttura. Entro la fine dell’anno sarà completato il secondo e ultimo segmento dell’edificio, che prevede anche l’apertura di un caffè fino a sera e l’installazione della 'chiesa' di Tresoldi. La ristrutturazione mira a integrare spazi più ampi e funzioni diverse all’interno del complesso museale.

Sarà pronto entro fine anno il secondo e ultimo segmento del Museo Archeologico di Santa Scolastica, nel cuore di Bari Vecchia. Un contenitore culturale di grande pregio che ospita importanti collezioni d'arte che raccontano la storia antica del capoluogo pugliese. Questa mattina il sindaco.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate I luoghi dell’archeologia – visita al museo di Santa ScolasticaI Luoghi dell’Archeologia – Visita al Museo di Santa ScolasticaDomenica 03 maggio – ore 10. Fabrizio Biggio: “Firenze? Ho vissuto quella prima dei B&B, quando si giocava a pallone in Santa Croce fino a tarda sera”Firenze, 22 marzo 2026 – Fabrizio Biggio è conosciuto dal grande pubblico per ’I Soliti Idioti’ (sitcom e film insieme a Francesco Mandelli), per i... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Al Kunsthistorisches Museum di Vienna la mostra evento su Canaletto e Bellotto; Tesori culturali in città, la Fumettoteca: Non siamo un semplice museo dei ricordi, servono spazi e visione; MILANO DESIGN WEEK 2026: la creatività incontra la circolarità; Tre milioni per ampliare il Museo Civico di Bari: il progetto per rinnovare lo scrigno storico della città. Bari, completamento del Museo Archeologico di Santa Scolastica: nuovi spazi espositivi e apertura del parco di San PietroA Bari il Museo di Santa Scolastica si amplia con nuovi spazi culturali, aree didattiche e l’apertura del parco archeologico di San Pietro. trmtv.it Bari, il «nuovo» museo di Santa Scolastica prende forma: dalle terrazze all'opera di Tresoldi, ecco com'è oggi FOTOManca poco al completamento e alla chiusura definitiva del cantiere del Museo Archeologico: in arrivo nuovi spazi espositivi e culturali aperti al pubblico ... lagazzettadelmezzogiorno.it A Bari il Museo di Santa Scolastica si amplia con nuovi spazi culturali, aree didattiche e l’apertura del parco archeologico di San Pietro - facebook.com facebook