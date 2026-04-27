I luoghi dell’archeologia – visita al museo di Santa Scolastica

Domenica 3 maggio alle 10:30 si terrà una visita guidata al Museo di Santa Scolastica, un percorso che attraversa diversi secoli di storia di Bari. L’itinerario parte dall’epoca romana, passando per il periodo imperiale, e arriva fino al Rinascimento, offrendo un’idea delle trasformazioni della città nel corso dei secoli. La visita è aperta a chi desidera approfondire le vicende storiche e archeologiche locali.

I Luoghi dell’Archeologia – Visita al Museo di Santa ScolasticaDomenica 03 maggio – ore 10.30Un percorso affascinante attraverso i secoli, alla scoperta della storia millenaria di Bari, dalla città imperiale romana fino a quella rinascimentale.Con questa visita guidata visiteremo il Museo di.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate La domenica al MAUC: visita guidata al Museo di Archeologia dell'Università di CataniaDomenica 22 febbraio 2026 alle 11:00 torna l’appuntamento con “La domenica al MAUC”, la visita guidata a cura di Officine Culturali al Museo di...