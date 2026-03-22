Fabrizio Biggio ricorda di aver vissuto Firenze prima dell’arrivo dei B&B, quando si giocava a pallone in Santa Croce fino a tarda sera. L’attore e comico, noto per la sitcom ’I Soliti Idioti’ e i programmi radio-tv con Fiorello, ha condiviso questa memoria in un’intervista, evidenziando un passato in cui la città aveva un’atmosfera diversa e più informale.

Firenze, 22 marzo 2026 – Fabrizio Biggio è conosciuto dal grande pubblico per ’I Soliti Idioti’ (sitcom e film insieme a Francesco Mandelli), per i programmi radio-tv con Fiorello (’Viva Rai2!’ e ’La Pennicanza’), per gli ‘incredibili’ libri per bambini. E ora per la serie drammatica ’Le libere donne’ su Raiuno (il 24 marzo le ultime due puntate). Chi è veramente Fabrizio? “Beh, credo che sia la domanda più complicata che mi potesse fare. Di solito preferisco che me lo dicano gli altri chi sono. per capirlo da solo mi servirebbe una ventina di anni di psicanalisi (ride, ndr)! Comunque una cosa posso dirla: credo di essere una brava persona”.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabrizio Biggio: “Firenze? Ho vissuto quella prima dei B&B, quando si giocava a pallone in Santa Croce fino a tarda sera”

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