Quando pubblico e privato fanno squadra per il sociale | rinnovato il progetto Mobilità garantita

A Verucchio il progetto di mobilità garantita si rinnova. Il Comune e l’associazione Anteas di Rimini continueranno a offrire un servizio di trasporto gratuito per persone svantaggiate e diversamente abili. Pmg Italia ha concesso di nuovo il veicolo attrezzato, che permette a chi ha difficoltà a muoversi di raggiungere più facilmente gli appuntamenti e le attività quotidiane. La collaborazione tra pubblico e privato resta forte per sostenere chi ha bisogno.

I cittadini del Comune di Verucchio possono ancora contare sul veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da Pmg Italia all'Associazione di volontariato Anteas di Rimini. Martedì, 10 febbraio, alle ore 11, in piazza Europa a Villa.

