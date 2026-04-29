Più Europa Milano nuovi dirigenti e campagna sui ritardi di Trenord

Domenica 26 aprile si è svolta l'assemblea del gruppo milanese di Più Europa, presso il Circolo De Amicis. Durante l'incontro sono state rinnovate le cariche e il direttivo del partito. Contestualmente, il gruppo ha avviato una campagna rivolta ai ritardi di Trenord, concentrandosi sulle problematiche legate ai servizi di trasporto pubblico nella regione.

Rinnovate le cariche e il direttivo di Più Europa Milano. Domenica 26 aprile, al Circolo De Amicis, si è tenuta l'assemblea del gruppo milanese del partito. Il nuovo coordinatore cittadino è Ennio Ferlito, il presidente è Alessandro Diodati. La tesoriera è Martina Scaccabarozzi. “L’assemblea - ha.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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