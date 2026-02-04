Milano si è svegliata con il vento da nord-est e una pioggia leggera, ma la vera notizia è arrivata con i dati sui rimborsi. Dal 4 febbraio 2026, le proteste dei pendolari aumentano: Trenord ha abbassato gli indennizzi per ritardi e cancellazioni. Chi si aspettava un risarcimento più alto, ora riceve meno, anche in casi di disservizi. La novità riguarda un nuovo software che ha modificato le modalità di pagamento, lasciando molti passeggeri insoddisfatti. La polemica si fa sentire tra

Il 4 febbraio 2026, alle 7.14, mentre Milano si sveglia sotto una pioggia sottile e un vento leggero da nord-est, un dato balza agli occhi con una forza quasi scandalosa: Trenord ha pagato appena 100.619 euro in indennizzi per ritardi e cancellazioni nel corso dell’intero anno 2024. Un numero che, se messo a confronto con i 5,7 milioni di euro spesi nel 2023, non sembra più una semplice variazione di bilancio, ma un vero e proprio ribaltamento del sistema. Il passaggio da un modello automatico, che premiava gli abbonati con rimborsi quando le linee scendevano sotto certi livelli di affidabilità, a un nuovo sistema basato su richiesta esplicita e soglia minima di 15 minuti di ritardo, ha ridotto drasticamente le uscite per il trasporto regionale lombardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo software Trenord riduce indennizzi: passeggeri costretti a rimborsi più bassi per ritardi e cancellazioni

Approfondimenti su Trenord Rimborsi

Trenord ha ridotto drasticamente gli indennizzi per ritardi e soppressioni.

Il primo giorno di rientro dalle ferie ha portato disagi per i pendolari delle linee S1 e S3 di Trenord, con numerosi ritardi e cancellazioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Trenord Rimborsi

Trenord viaggia su Whatsapp: arriva Il mio treno, il nuovo servizio di infomobilità via chatÈ il primo operatore ferroviario italiano a fornire ai passeggeri informazioni in tempo reale sul viaggio in treno tramite l’app di messaggistica più usata nel mondo Un nuovo strumento per tutti i ... datamanager.it

DentalOpera NEXT non è solo un software. È un nuovo modo di pensare la gestione dello studio dentistico. - facebook.com facebook