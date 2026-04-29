Più cittadini in Comune L’appello di Signorini a partecipare al Consiglio

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giampiero Signorini ha lanciato un appello affinché più cittadini partecipino alle sedute del Consiglio comunale. L’obiettivo è aumentare la presenza del pubblico e coinvolgere maggiormente la cittadinanza nelle decisioni pubbliche. Signorini ha sottolineato l’importanza di una maggiore partecipazione per rendere più trasparente e condiviso il lavoro dell’ente locale. Il suo invito riguarda soprattutto chi desidera essere informato e contribuire alle discussioni in aula.

Auspica maggiore partecipazione dei cittadini alla vita consiliare, Giampiero Signorini. Il presidente del Consiglio comunale di Poggibonsi, a circa due anni dall’insediamento, fa una ricognizione sull’attività dell’organo legislativo indicando una strada precisa: "Un eventuale maggiore coinvolgimento della comunità locale accrescerebbe la trasparenza nel rapporto cittadino-amministrazione. Nel 2025 abbiamo convocato sedute straordinarie con rappresentanze del Consorzio di Bonifica e di Acque spa. Ne seguiranno altre, con le partecipate". Presidente, lei è stato eletto in Consiglio nel giugno 2024 nella lista Uniti per Poggibonsi, in quota Psi, e poi ha ricevuto poi all’unanimità l’investitura.🔗 Leggi su Lanazione.it

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