Più cittadini in Comune L’appello di Signorini a partecipare al Consiglio

Giampiero Signorini ha lanciato un appello affinché più cittadini partecipino alle sedute del Consiglio comunale. L’obiettivo è aumentare la presenza del pubblico e coinvolgere maggiormente la cittadinanza nelle decisioni pubbliche. Signorini ha sottolineato l’importanza di una maggiore partecipazione per rendere più trasparente e condiviso il lavoro dell’ente locale. Il suo invito riguarda soprattutto chi desidera essere informato e contribuire alle discussioni in aula.

Auspica maggiore partecipazione dei cittadini alla vita consiliare, Giampiero Signorini. Il presidente del Consiglio comunale di Poggibonsi, a circa due anni dall’insediamento, fa una ricognizione sull’attività dell’organo legislativo indicando una strada precisa: "Un eventuale maggiore coinvolgimento della comunità locale accrescerebbe la trasparenza nel rapporto cittadino-amministrazione. Nel 2025 abbiamo convocato sedute straordinarie con rappresentanze del Consorzio di Bonifica e di Acque spa. Ne seguiranno altre, con le partecipate". Presidente, lei è stato eletto in Consiglio nel giugno 2024 nella lista Uniti per Poggibonsi, in quota Psi, e poi ha ricevuto poi all’unanimità l’investitura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Più cittadini in Comune". L’appello di Signorini a partecipare al Consiglio Notizie correlate Leggi anche: Referendum Giustizia, l'appello di Conte: "Cittadini devono partecipare, mai delegare" Sacchetti autoespandenti per i cittadini delle zone alluvionate: nuovo termine per partecipare al bando di assegnazioneL’iniziativa rientra tra le azioni di supporto alla popolazione e utilizza le risorse residue provenienti dalle erogazioni liberali raccolte per il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Più cittadini in Comune. L’appello di Signorini a partecipare al Consiglio; ATTIVIamo i parchi diventa un appuntamento fisso. Il Comune di Udine consolida il progetto nei parchi cittadini; Le Carte di identità cartacee dal 3 agosto 2026 non saranno più valide. Rilascio CIE senza appuntamento il 29 aprile dalle 14 alle 17 ai possessori di carta d'identità cartacea; Riaperto ai cittadini il giardino della Confaloniera di Orvieto. Il Comune non si costituisce parte civile al processo Aspromonte, cittadini inferocitiLa lettera dei 24 cittadini ammessi dal gup al processo: Il Comune non difende l'interesse collettivo, noi sì ... milanotoday.it Scuole chiuse, aziende agricole a rischio e disservizi ai cittadini: gli effetti collaterali della legge Calderoli sulla montagna. E 73 Comuni fanno ricorso al TarComuni esclusi dall'elenco dei territori montani ricorrono al Tar: a rischio servizi essenziali e posti di lavoro ... ilfattoquotidiano.it I due ex sono stati avvistati nello stesso agriturismo a pranzo con amici in comune - facebook.com facebook Samugheo, il Comune punta a realizzare un orto urbano nel giardino delle scuole x.com